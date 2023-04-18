Макрон звернувся до Китаю з планом, який нібито може призвести до переговорів з РФ, − Bloomberg

Президент Франції вважає, що перемовини можна розпочати цього літа.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Україною та Росією.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з головним дипломатом Китаю Ван І, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів.

Французька стратегія передбачає, що переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре, зазначає видання.

"Незрозуміло, чи підтримують план Макрона Київ та його союзники, багато з яких відхилили пропозиції щодо припинення вогню, які дозволили б Росії зберегти територіальні надбання. Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його “безмежну дружбу” з Росією. Країни неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки, включно зі закликом посилити співпрацю між їхніми військовими", − йдеться у матеріалі.

Посадовець з офісу Макрона підтвердив план Бонна поговорити з Ваном, але відмовився коментувати деталі, додавши, що союзники Франції будуть поінформовані про будь-які ініціативи.

“Будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема успішного весняного наступу України, який, на думку людей, поставить Київ у позицію сили під час будь-яких переговорів”, − пише Bloomberg.

Під час нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не досяг своєї мети переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським – вони досі не спілкувалися з початку війни понад рік тому. Макрон також торік розлютив союзників, сказавши, що вони не повинні “принижувати” Росію.

Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки його відносинам з Росією він може “повернути Москву до тями”. Пекін досі не показував готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська.

Цього тижня високопоставлені дипломати країн “Групи семи”, включно з Францією, підтримали “Формулу миру” Зеленського, яка включає повне виведення всіх російських військ з території України.

У лютому Китай опублікував “мирний план” з припинення війни в Україні, який прямо не закликає Росію залишити територію нашої країни.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.