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Подружжя правоохоронців з Донеччини судитимуть за колабораціонізм, - ДБР

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Подружжя правоохоронців з Донеччини судитимуть за колабораціонізм, - ДБР
Фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть подружжя правоохоронців з Донеччини, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо двох працівників правоохоронного органу Донеччини. Вони обійняли посади так званих помічників «прокурора Володарського району генеральної прокуратури днр»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувальні акти направлено до суду.

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали прихід режиму агресорів.

Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував ворожі наративи, що наша держава "не повинна існувати".

Подружжя експравоохоронців обвинувачується у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України), чоловік також і у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки. Під час окупації селища вона допомагала окупантам запроваджувати “освітні стандарти” РФ. На Вінниччині колаборантка переховувалася під виглядом переселенки.

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