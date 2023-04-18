На Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

Під час окупації селища вона допомагала окупантам запроваджувати “освітні стандарти” РФ. На Вінниччині колаборантка переховувалася під виглядом переселенки.

СБУ заявила про затримання доньки колишнього гауляйтера Чорнобаївки.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки затримала ще одну пособницю рф під час комплексних заходів на Вінниччині. Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території захопленої громади.

“Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини”, – повідомили в СБУ.

Задокументовано, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "ми разом з росією". На ньому учасники схвалили так звану декларацію "розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Як повідомляється, після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора). Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у червні минулого року в Чорнобаївці підірвали авто колаборанта Турульова. Російському поплічнику вдалося вижити. До повномасштабного вторгнення й співпраці з окупантами він був керівником автостанції.

Того ж місяця Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності.