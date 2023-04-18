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Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України

Загарбники стверджують, що Путін приїхав у Херсонську і Луганську області. 

Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія вранці вівторка заявила про приїзд свого президента на окуповані території України. Окупанти стверджують, що Путін приїхав у тимчасово захоплені населені пункти Херсонської й Луганської областей.

За словами окупантів, президент РФ "інспектував" штаб загарбницьких військ під назвою "Днепр". Цей штаб відповідає за Херсонський напрямок. 

Минулого місяця росіяни заявляли, що Путін приїхав до Маріуполя Донецької області. Втім українська розвідка повідомила, що підтвердити ці заяви не може

В грудні російські медіа заявили, що президент РФ відвідав "обʼєднаний штаб військ", задіяних у війні проти України. Зʼясувалося, що цей штаб розташований не в зоні боїв, а в Ростовській області. 

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