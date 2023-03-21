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Доказів відвідування Маріуполя справжнім Путіним немає, - ГУ розвідки

В експертному середовищі тривають дискусії про те, чи живий Путін.

Доказів відвідування Маріуполя справжнім Путіним немає, - ГУ розвідки
Фото: EPA

Українська розвідка не може підтвердити відвідування тимчасово окупованого росіянами Маріуполя в Донецькій області справжнім президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах", - сказав представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За його словами, в експертному середовищі тривають дискусії про те, чи живий Путін.

"Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі того самого Володимира Путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що російська пропаганда вміє робити постановочні сеанси та відрізняється хорошою режисурою. 

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Цей ордер є довічним і означає, що Путіна мають заарештувати на територію країн, які ратифікували Римський статут.

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