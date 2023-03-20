Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією, потрібне також покарання.

Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Оголошено сьогодні й про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для “Хаймарсів”, артилерійські та інші боєприпаси – усе, що справді необхідно, щоб підтримати наших воїнів”, - розповів президент України.

Сьогодні Володимир Зеленський обговорив з канцлером Австрії Негаммером двосторонню співпрацю – гуманітарні та політичні питання, а також наші спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією.

Також президент подякував прем’єр-міністру Ірландії за приєднання його держави до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави.

“Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення”, - наголосив голова держави.

Президент України нагадав, що сьогодні це питання, а також наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи.

“Дуже важливо, що і з австрійським канцлером, і з ірландським Прем’єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю”, - зазначив Володимир Зеленський.

Також з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відбулась розмова про оборонні питання.

“Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців. Усіх, хто б’ється за нашу державу. 56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута! Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники “Сімдесятдевʼятки”, морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади “Запорізька Січ” – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині! Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не планує зустрічатися з делегацією синоду УПЦ МП, натомість з їх представниками зустрілися співробітники Офісу президента.