МЗС України розвінчало брехню президента Росії про зернову угоду

Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії не повинні дозволити Москві використовувати продовольство як зброю, наголосили у відомстві.

Міністерство закордонних справ України розвінчало брехню президента Росії Володимира Путіна про зернову угоду.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці речник відомства Олег Ніколенко, очільник держави-агресора заявив, начебто РФ наполягає на повному виконанні угоди, аби продукцію не відправляли в "ситі країни" і що загалом 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% - до Африки.

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності. 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн. тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу: Африка – 2,9 млн. тонн (11,6%), Азія – 12,1 млн тонн (48,2%), Європа – 10,1 млн тонн (40,2%)", - розповів Ніколенко.

Він зауважив, що Росії добре відомо, що частину придбаних Європою українських зернових відправляють як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії.

"Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - додав речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність: світові ціни на продовольство стабілізувалися, а "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду.

"Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити Москві використовувати продовольство як зброю. Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки. Ми також вдячні ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження "зернової угоди» на 120 днів", - наголосив речник МЗС України.

Нагадаємо, у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів - до 18 травня.

Тепер Росія погрожує призупинити участь у зерновій угоді, якщо Захід не скасує деякі санкції.