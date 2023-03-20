Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
ГоловнаСуспільствоВійна

За рік сапери ЗСУ знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів

На даний час вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України.

За рік сапери ЗСУ знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Із лютого 2022 року сапери ЗСУ виявили та знешкодили понад 45 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє у телеграмі Military Media Center.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також сапери перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 1747,5 гектарів місцевості, майже 170,5 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 190,6 км доріг і 317 143 квадратних метрів будівель.

За попередніми оцінками, наразі вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України. Це майже третина території держави.

За інформацією управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ до розмінування деокупованих територій залучили понад 20 груп.

Інженерно-саперні підрозділи працюють у Київській, Харківській, Херсонській областях, частково на території Чернігівської та Черкаської громад, а також на об’єктах військових частин.

Нагадаємо, днями Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що 30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також