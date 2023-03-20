За рік сапери ЗСУ знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів

На даний час вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України.

Із лютого 2022 року сапери ЗСУ виявили та знешкодили понад 45 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє у телеграмі Military Media Center.

Також сапери перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 1747,5 гектарів місцевості, майже 170,5 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 190,6 км доріг і 317 143 квадратних метрів будівель.

За попередніми оцінками, наразі вибухонебезпечними предметами забруднено понад 130 тисяч квадратних кілометрів території України. Це майже третина території держави.

За інформацією управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ до розмінування деокупованих територій залучили понад 20 груп.

Інженерно-саперні підрозділи працюють у Київській, Харківській, Херсонській областях, частково на території Чернігівської та Черкаської громад, а також на об’єктах військових частин.

Нагадаємо, днями Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що 30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз.