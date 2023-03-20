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Держслужбовці, медики, комунальники та журналісти отримають виплати за шкоду життю та здоров’ю через агресію РФ

У разі загибелі під час виконання обов'язків їхні родини отримають 1 млн грн.

Держслужбовці, медики, комунальники та журналісти отримають виплати за шкоду життю та здоров’ю через агресію РФ
Фото: тг-канал Верховна Рада України

Верховна Рада України на засіданні 20 березня прийняла в цілому "Закон про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення журналістської діяльності".

За закон у другому читанні проголосували 275 нардепів, передає кореспондент LB.

Законом визначається такий рівень одноразової допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури, журналістам або членам їх родин:

  • у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми) — 1 млн грн;
  •  у разі встановлення групи інвалідності від III до І, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) в розмірі — від 200 до 800 тис. грн.

У пояснювальній записці зазначено, що «на кінець квітня 2022 року кількість загиблих державних службовців становить 67 осіб, їх загальна чисельність - 171 тис. фактично працюючих (таким чином % складає 0,039, в сумах виплат – 67 млн грн). Кількість загиблих працівників закладів охорони здоров’я становить 9 осіб, загальна чисельність – 420 тис. осіб (% складає 0,002, в сумах виплат 9 млн грн). Отже, для реалізації Закону передбачена можливість залучення додаткових коштів, що надходять до державного бюджету від міжнародних організацій, донорів, в т.ч. у формі грантів та безповоротної допомоги. Майбутні видатки держбюджету на виплату одноразової грошової допомоги, передбаченої актом, є неспівмірними з ціною життя, обсягом шкоди здоров’ю від важких поранень тощо, що зазнали особи, яким передбачено здійснити виплати».

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Нагадаємо, що у лютому Міністерство оборони України пояснило, як саме зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим. 

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