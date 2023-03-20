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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, є поранені

Місцева мешканка через уламкову травму втратила руку.

Російські війська обстріляли село Микільське Дар'ївської тергромади Херсонської області.

Про це повідомляє у Телеграм Херсонська ОДА. 

Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів – пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється. 

Медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини.

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Нагадаємо, що у неділю 19 березня російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Є влучання у житлові і багатоквартирні будинки.

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