Росіяни обстріляли село на Херсонщині, є поранені

Російські війська обстріляли село Микільське Дар'ївської тергромади Херсонської області.

Про це повідомляє у Телеграм Херсонська ОДА.

Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів – пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється.

Медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини.

Нагадаємо, що у неділю 19 березня російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Є влучання у житлові і багатоквартирні будинки.