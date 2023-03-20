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ГУР підтвердило, що на Херсонщині вбили зрадника Москаленка

У СІЗО, яке він очолював, над полоненими українцями вчиняли тортури.

ГУР підтвердило, що на Херсонщині вбили зрадника Москаленка
Фото: ГУР МО

Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано на тимчасово окупованій території. 

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території", - повідомили у ГУР.

ГУР інформує, що зрадник 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

17 березня ввечері неподалік від будівлі Ювілейної сільської ради на окупованій частині Херсонщині вибухнув автомобіль з 44-річним колаборантом Москаленком. До повномасштабної війни він мав власну приватну охоронну фірму "Ягуар", а в березні 2022 року став "начальником изолятора временного содержания" в незаконно створеному окупантами "Новокаховському відділі поліції" і був причетний до викрадень та катувань багатьох мирних жителів Каховського району.

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Нагадаємо, що правоохоронці підозрюють у державній зраді трьох експрацівників ДУ “Дар’ївська виправна колонія №10” у Херсонській області. 

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