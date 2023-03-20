Росія за добу била по восьми областях України

По Чернігівській області за минулу добу росіяни двічі стріляли з артилерії та мінометів. Під вогнем перебували Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Втрат і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА.

По Сумській області росіяни стріляли вчора вдень, вночі та сьогодні вранці. З вечора ворог вів обстріл зі ствольної артилерії околиць міста Середина-Буда. Сьогодні зранку був обстріл з АГС околиці Великописарівської ТГ. Без втрат та ушкоджень. Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється.

У Дніпропетровській учора ворог вдарив по Синельниківському району, поцілив по Великомихайлівській громаді. Надзвичайники обстежують територію. З'ясовують наслідки атаки. Без жертв. У Новомосковську два дні ліквідовували наслідки ударів БпЛА. Роботи нарешті завершили.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Червоне, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Кам'янське, Малі Щербаки. Є повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Новоселівського, Кремінної та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського, Білогорівки. Білокуракинський район зазнав чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області на Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове. Більше 10 ударів з міноментів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних житлових будинків. Також вчора під ударом були Куп’янськ та Вовчанськ. Без постраждалих.

У Донецькій вночі був ракетний обстріл Костянтинівки. Ворог застосував ракету С-300. Поцілив у житловий сектор. Пошкоджено приватні та двоповерхові будинки. Одна людина поранена. Також вночі – ракетний удар по Краматорську. Центр міста. Пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Протягом доби росіяни завдавали авіаударів, били ракетними системами залпового вогню "Град", танками, мінометами, артилерією. Обстріляли Авдіївку, Бахмут, смт Велику Новосілку, Времівку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне. По області за добу були поранені двоє мирних.

У Херсонській області, за інформацією ГШ ЗСУ, ворожих обстрілів зазнали Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Томарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Розлив, Садове, Дніпровське та Херсон. За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв тричі. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Учора російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося врятувати жінку. Постраждалу шпиталізовано. Також російська армія обстріляла село Томарине Бериславської територіальної громади. Внаслідок обстрілу поранення дістали дві людини. Постраждалих було шпиталізовано. Руйнувань зазнали оселі мирних мешканців та виникла пожежа, яку місцеві жителі села погасили самостійно. Шестеро людей дістали поранення. На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Нагадаємо, ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.