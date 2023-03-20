На Сумщині дві громади потрапили під обстріл

Обійшлося без втрат та ушкоджень.

У Сумській області росіяни обстріляли з артилерії дві громади.

Про це повідомляє у Телеграм Сумська ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли двох територіальних громад Сумської області: Середино-Будської та Великописарівської", - йдеться у повідомленні.

По Середино-Будській громаді вночі був обстріл зі ствольної артилерії, зафіксовано шість прильотів. Великописарівську громаду ворог обстріляв сьогодні зранку з гранатометів (зафіксовано 6 пострілів).

Обійшлося без втрат та ушкоджень.

Нагадаємо, що протягом 19 березня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад Сумської області.