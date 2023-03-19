Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, пошкоджено ферму

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Хотінська громада: внаслідок обстрілу громади з міномету (9 прильотів) зазнало пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади ворог скинув з БпЛА 3 вибухових пристрої типу ВОГ та вів обстріл з артилерії – 14 прильотів.

Есманська громада: протягом дня зафіксовано 7 прильотів з мінометів.

Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл (САУ, 6 прильотів).

Великописарівська громада: був ворожий обстріл з АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти).

Білопільська громада: 9 мін росіяни скинули на територію громади.

Краснопільська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл (1 приліт).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів).

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня росіяни обстріляли території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.