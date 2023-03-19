На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Захисники ліквідували ще 710 окупантів та знищили 21 ворожий танк, – Генштаб
Захисники ліквідували ще 710 окупантів та знищили 21 ворожий танк, – Генштаб
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
В Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус. Загинули люди
В Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус. Загинули люди
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, пошкоджено ферму

Ворог застосовував артилерію та безпілотники.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, пошкоджено ферму
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Хотінська громада: внаслідок обстрілу громади з міномету (9 прильотів) зазнало пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади ворог скинув з БпЛА 3 вибухових пристрої типу ВОГ та вів обстріл з артилерії – 14 прильотів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Есманська громада: протягом дня зафіксовано 7 прильотів з мінометів.

Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл (САУ, 6 прильотів).

Великописарівська громада: був ворожий обстріл з АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти).

Білопільська громада: 9 мін росіяни скинули на територію громади.

Краснопільська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл (1 приліт).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів).

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня росіяни обстріляли території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також