Платформа United24 зібрала понад $300 млн внесків, - Зеленський

Кошти надходили від людей із понад 100 країн, а також від тисяч донорів.

Платформа United24 зібрала вже понад $300 млн внесків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 березня.

"Днями наша благодійна платформа United24 перетнула межу в $300 млн внесків. Від людей із різних країн світу – понад 100 країн, тисячі й тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру", - сказав президент.

Він зазначив, що це - одна з багатьох ініціатив, які "консолідують світ".

"Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди. І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку!" - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 10 місяців роботи UNITED24 на підтримку України зібрано $293 млн.

UNITED24 - ініційована президентом Зеленським фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України.



Серед амбасадорів платформи - співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, канадська акторка Кетрін Винник, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.