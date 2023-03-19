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​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем

Проєкт Ukraine Weapons Tracker опублікував відео з бортової камери дрона.

​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Український безпілотник Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача.

Про це повідомляє проєкт Ukraine Weapons Tracker.

"Усі чули про нещодавній інцидент з MQ-9, але нещодавно ми отримали відео, на якому видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний змив у такий самий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Проєкт також опублікував відео з бортової камери дрона Bayraktar TB-2, на якому зафіксовано невдалу спробу атаки.

"Байрактар ТВ2" - ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат турецького виробництва. Він має велику тривалість польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції управління.

Нагадаємо, 14 березня російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник. 

Американські військові також вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у море, не потрапило до рук росіян. А речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це було перше відоме зіткнення.

Європейське командування США пізніше опублікувало відео атаки на дрон MQ-9. Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому видно, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

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