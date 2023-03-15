США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном, - Кірбі

США будуть продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на вчорашній інцидент із безпілотником.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Радіо Свобода".

"Якщо їхнє послання полягало в тому, щоб стримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це не вдасться. Ми збираємося продовжувати літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні", - сказав він.

Вашингтон викликав посла РФ, щоб висловити протест проти "нерозважливої" поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через "різке маневрування".

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

"Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли можуть виникнути ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між Російською Федерацією та Сполученими Штатами", – сказав Антонов.

Він також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції".

"Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він і запитав, "як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско?".

Нагадаємо, російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN, російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper. ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у "безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях".

Водночас у російському Міноборони заявили, що їхні винищувачі не вступали "в контакт" з американським безпілотником і не застосовували щодо нього бортове озброєння.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.