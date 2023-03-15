У Польші суд визнав активістку винною у постачанні вагітній пігулок для аборту

Це перший випадок у країні, коли активіст, а не член родини чи лікар, постав перед судом за допомогу у здійсненні аборту.

Суд у Варшаві визнав активістку Юстину Виджинську винною через те, що вона намагалася допомогти жінці зробити аборт. Її засудили до восьми місяців громадських робіт.

Про це пише BBC.

Виджинська, яка буде оскаржувати вирок, повідомила суду, що надіслала вагітній жінці упаковку таблеток для аборту, коли дізналася, що вона перебувала у насильницьких стосунках.

Жінка планувала поїхати до клініки в Німеччині, щоб перервати свою вагітність, але не змогла цього зробити через введення ковідних обмежень. Тоді вона попросила допомоги в Інтернеті.

Виджинська, яка працює з Abortion Dream Team, сказала, що вирішила надіслати їй таблетки, щоб дати можливість вибору. Вона сама зазнала жорстокого поводження з боку батька своїх дітей і тримала в таємниці свій власний аборт. Коли партнер жінки дізнався про таблетки, він їх забрав і заявив на активістку в поліцію. Жінка дитину не народила, у неї згодом стався викидень.

Звертаючись до суду, Виджинська заявила, що вона невинна і що держава підвела героїню справи та інших жінок: “Я керувалася бажанням допомогти, коли ніхто інший не хотів і не міг це зробити”.

Представники ООН, гінекологи та правозахисні групи закликали владу країни припинити справу.

З 2020 року аборт у Польщі дозволено лише у випадках зґвалтування чи інцесту або коли вагітність загрожує здоров’ю матері. Лише Мальта має суворіші закони щодо абортів у Європейському Союзі, і це рішення призвело до масових протестів у Польщі.

Хоча адвокат Виджинської вимагав виправдання, прокуратура просила триваліший термін громадських робіт. Ультраортодоксальна католицька правова група Ordo Iuris, яка брала участь у судовому процесі, заявила, що вона повинна отримати умовний термін ув'язнення.

Вважається, що цей вирок став першим випадком, коли активіст, а не член родини чи лікар, постає перед судом за те, що допоміг комусь зробити аборт у Польщі.

Минулого року Міжнародна федерація гінекології та акушерства закликала польську прокуратуру зняти звинувачення та припинити подальші репресії проти Виджинської та інших активістів і повністю декриміналізувати доступ до абортів.

Нагадаємо, торік у червні Верховний суд США скасував постанову 50-річної давності, яка конституційно легалізувала аборти. Йдеться про справу "Роу проти Вейда" – рішення від 1973 року про законність переривання вагітності.