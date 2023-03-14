Вірменія заборонила в’їзд у країну російським пропагандистам Сімоньян та Габрелянову

Сімоньян відреагувала на заборону у притаманному їй хамському стилі.

Вірменія заборонила в’їзд у країну російській пропагандистці, головній редакторці RT Маргариті Сімоньян. Також в’їзд заборонили засновнику таблоїда Life Араму Габрелянову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

“Вірменія – це суверенна держава і має право очікувати на шанобливе ставлення до себе. Також Вірменія має право застосовувати наявні в неї суверенні механізми в разі намірів проти її інтересів", – наголосив прем’єр Вірменії Нікол Пашинян.

Голова уряду Вірменії не уточнив, кому крім Сімоньян і Габрелянова заборонений в'їзд до Вірменії. Він пояснив, що цим питанням займаються компетентні структури.

У відповідь на це Сімоньян назвала Пашиняна "виродком" і заявила, що вона, "чистокровна вірменка", і так не збиралась їхати у Вірменію за чинного прем’єра.

Також пропагандистка назвала голову уряду Вірменії зрадником вірменського народу та “ЦРУшною підстилкою без честі та совісті”.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Азербайджану після інциденту в неділю, 5 березня, унаслідок якого є жертви та постраждалі, заявило, що для запобігання провокаціям необхідно встановити КПП на кордоні з Вірменією та вивести вірменських військових із Карабаху.