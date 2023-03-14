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Грецька залізниця відновить роботу після катастрофи вже 22 березня

Відновлення залізниці відбуватиметься в п’ять етапів.

Грецька залізниця відновить роботу після катастрофи вже 22 березня
Фото: InTime News

У Греції залізниця поступово повернеться до роботи 22 березня. Відновлення відбуватиметься в п’ять етапів з п’ятиденним перервою між ними.

Про це повідомляє ekathimerini.com.

“Перезапуск залізниці необхідний для відновлення довіри суспільства. Крім того, затримка з початком роботи, навіть з обмеженою кількістю маршрутів, створює серйозні ризики крадіжки та/або саботажу”, – сказав державний міністр Гіоргос Герапетріс.

Він додав, що наразі існує дуже серйозна проблема з транспортуванням вантажів до сусідніх держав.

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Міністр наголосив, що перед поновленням роботи вся залізнична мережа буде перевірена, оскільки сміття та інші матеріали могли потрапити на колії після того, як поїзди зупинилися.

Зокрема, прийдеться видалити накопичення іржі на коліях, котрі не використовувались.  

Першими планують відновити сполучення на приміських маршрутах навколо Афін.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Пасажирський потяг перевозив 350 людей, серед яких було багато студентів. В катастрофі загинули 57 людей. 

Через цю аварію 8 березня на вулиці міст Греції вийшли десятки тисяч людей, а робітники оголосили страйк. Аварія викликала громадське обурення через руйнівний стан залізничної мережі. Робітники, які страйкують, кажуть, що в цьому винні роки нехтування, недостатні інвестиції та нестача персоналу – спадщина десятирічної боргової кризи в Греції.

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