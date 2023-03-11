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Підліток загинув від ураження струмом біля вокзалу на Київщині

Його товариша забрала "швидка".

Підліток загинув від ураження струмом біля вокзалу на Київщині
Фото ілюстративне
Фото: esbu.gov.ua

У місті Вишневе Київської області загинув 13-річний хлопець від ураження струмом.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, двоє хлопців залізли на вантажні вагони.

"Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці. Другого забрала швидка, наразі його життю нічого не загрожує", - розповів Нєбитов.

Очільник поліції закликав батьків пояснити дітям про небезпеку екстремальних розваг.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у Самборі 14-річну дівчину, яка вилізла на вагон-цистерну, вдарило струмом.

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області від ураження струмом загинув працівник атракціону.

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