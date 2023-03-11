Підліток загинув від ураження струмом біля вокзалу на Київщині

У місті Вишневе Київської області загинув 13-річний хлопець від ураження струмом.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, двоє хлопців залізли на вантажні вагони.

"Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці. Другого забрала швидка, наразі його життю нічого не загрожує", - розповів Нєбитов.

Очільник поліції закликав батьків пояснити дітям про небезпеку екстремальних розваг.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у Самборі 14-річну дівчину, яка вилізла на вагон-цистерну, вдарило струмом.

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області від ураження струмом загинув працівник атракціону.