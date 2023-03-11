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На Київщині оголосили штормове попередження

Вночі очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

На Київщині оголосили штормове попередження
Фото: ukrinform.ua

У столиці вночі 12 березня очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили в Київській області.

Про це повідомляють пресслужби КМДА та Київської ОВА.

"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - інформують в КМДА.

Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Жителів Київщини попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту.

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Нагадаємо, що у суботу, 11 березня, в столиці падає сильний дощ, через що служби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування.

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