На Київщині оголосили штормове попередження

У столиці вночі 12 березня очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили в Київській області.

Про це повідомляють пресслужби КМДА та Київської ОВА.

"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - інформують в КМДА.

Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Жителів Київщини попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту.

Нагадаємо, що у суботу, 11 березня, в столиці падає сильний дощ, через що служби «Київавтодору» вийшли на посилене чергування.