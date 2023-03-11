Внаслідок чергової атаки окупантів у Херсоні загинуло троє людей.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 11 березня війська держави-агресора вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета загинуло троє цивільних осіб.
Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Оновлено. Кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Херсона зросла до трьох, заявив в ефірі телемарафону очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Троє дістали поранення. Це 47-річний чоловік, 74-річна жінка та 65-річнй чоловік. Всі вони шпиталізовані до обласної лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів Прокудін.
Також, за його словами, російський снаряд пошкодив підприємство, де був припаркований комунальний транспорт.
"Пошкоджені 5 автобусів. На тій локації постраждалих немає", - зазначив Прокудін.
Нагадаємо, що 9 березня унаслідок обстрілу транспортної зупинки у Херсоні загинули четверо людей.