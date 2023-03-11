Внаслідок чергової атаки окупантів у Херсоні загинуло троє людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 березня війська держави-агресора вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета загинуло троє цивільних осіб.

Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Фото: Херсонська облпрокуратура

Фото: Херсонська облпрокуратура

Оновлено. Кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Херсона зросла до трьох, заявив в ефірі телемарафону очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Троє дістали поранення. Це 47-річний чоловік, 74-річна жінка та 65-річнй чоловік. Всі вони шпиталізовані до обласної лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів Прокудін.

Також, за його словами, російський снаряд пошкодив підприємство, де був припаркований комунальний транспорт.

"Пошкоджені 5 автобусів. На тій локації постраждалих немає", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, що 9 березня унаслідок обстрілу транспортної зупинки у Херсоні загинули четверо людей.