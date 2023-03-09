Унаслідок обстрілу зупинки у Херсоні загинули четверо людей

Кількість загиблих у результаті обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох. Наразі відомо про одну людину, що отримала поранення внаслідок атаки.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На превеликий жаль, четверо херсонців загинули, дістала поранення одна людина”, – сказав Прокудін.

Він висловив співчуття рідним загиблих.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула. Зранку було відомо, що внаслідок обстрілу Херсона російським снарядом убито двох людей, що стояли на зупинці. Також уламки боєприпаса влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка.