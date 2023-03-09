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Унаслідок обстрілу зупинки у Херсоні загинули четверо людей

Одна людина поранена.

Унаслідок обстрілу зупинки у Херсоні загинули четверо людей
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Кількість загиблих у результаті обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох. Наразі відомо про одну людину, що отримала поранення внаслідок атаки.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На превеликий жаль, четверо херсонців загинули, дістала поранення одна людина”, – сказав Прокудін.

Він висловив співчуття рідним загиблих.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула. Зранку було відомо, що внаслідок обстрілу Херсона російським снарядом убито двох людей, що стояли на зупинці. Також уламки боєприпаса влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка.

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