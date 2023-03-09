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На Тернопільщині впали уламки російської ракети

Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких - житлова.

На Тернопільщині впали уламки російської ракети
Ілюстративне фото

У Тернопільській області впали уламки російської ракети. Внаслідок цього були пошкоджені будівлі, зокрема і житловий будинок.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram.

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких - житлова. Жертв та потерпілих немає", - зазначив він.

За його словами, наразі вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів. Проте місце інциденту може бути уражене залишками ракетного палива. На місці події працюють слідчі і рятувальники.

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Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету та вівсім дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та чотири дрони.

У Києві, Харкові, Житомирі Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях зафіксовані "прильоти". Ворог атакував енергетичні об'єкти та житлові будинки. Також внаслідок російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

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