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У 300 житлових будинках Києва відновили теплопостачання після ракетної атаки

Наразі немає опалення в деяких будинках в центрі столиці і на лівому березі.

У 300 житлових будинках Києва відновили теплопостачання після ракетної атаки
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Київтеплоенерго поступово відновлює теплопостачання киянам після ворожих ракетних атак по критичній інфраструктурі столиці 9 березня.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Віталій Кличко.

За його словами, уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці. Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання.

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Через знеструмлення котелень КП “Київтеплоенeрго” застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання – генератори.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України.

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