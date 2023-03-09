“Я вражений безтурботністю – що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми — МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку”.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників організації взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити ВШОСТЕ – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може”, - заявив Гроссі.

Він закликав своїх колег до вжиття заходів по захисту безпеки станції.

“Я вражений безтурботністю – що ми робимо, щоб цього не сталося? Ми — МАГАТЕ, ми покликані дбати про ядерну безпеку. Кожен раз ми випробовуємо долю. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться. Я закликаю всіх присутніх сьогодні в цій залі та в інших місцях: ми повинні взяти на себе зобов’язання захищати безпеку заводу. І ми повинні взяти на себе зобов’язання ЗАРАЗ. Нам потрібна дія”, - сказав Гроссі.

Він зазначив, що продовжить термінові консультації та контакти.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Євроатом і 49 країн звернулися до МАГАТЕ - вимагають, аби Росія залишила ЗАЕС.

"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал «росатому». росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням", - написав Прем'єр.

За словами Шмигаля, у своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.

Крім того, за словами Прем'єра, міжнародні делегації наполягають на притягненні росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки.

"Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж росії повинні бути припинені", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для припинення ядерного тероризму РФ. Адже Запорізька АЕС була повністю знеструмлена внаслідок російського обстрілу.