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Українців закликають перевірити транслітерацію імен в ID-паспортах

Перевірити свої дані можна на сайті Міграційної служби.

Українців закликають перевірити транслітерацію імен в ID-паспортах
Фото: Facebook/ДМСУ

Власники ID-паспортів можуть зіткнутися з труднощами через різницю написання імені та прізвища в інших документах.

Про це написав у фейсбуці громадський діяч Денис Гороховський.

"У першу чергу, це стосується людей, в яких іменах і сім'ях присутні букви Г, Ш, Щ, Ч, Х, Ю, Я, Є", - зазначив він.

Гороховський нагадав, що в лютому було прийнято рішення здійснити транслітерацію імен до єдиного стандарту в усіх документах. Тобто в id-паспорті та закордонному ім'я та прізвище мають бути написані ідентично.

"У випадку, якщо є хоча б одне різне (наприклад, в одному документі ім’я Oleg, а в другом Oleh), документ, який був виданий першим, автоматично вважатиметься анульованим", - зазначив він.

Перевірити свої дані можна на сайті Міграційної служби України.

Якщо були виявлені розходження в даних, необхідно звернутися в ЦНАПу або мінграційної служби для заміни документа.

Нагадаємо, чинні правила транслітерації регулюються постановою Кабінету Міністрів №55 від 27 січня 2010 року, згідно з якою вона здійснюється шляхом відтворення кожної літери українського слова латиницею. Таблиця відповідності кириличних літер і їхніх латинських аналогів також затверджена цією таблицею.

У 2016 році Міністерство інфраструктури висловило невдоволення чинними правилами транслітерації і запропонувало їх змінити.

23 серпня 2021 року набув чинності Закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

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