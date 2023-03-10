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Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині

Ситуація на прикордонні  - контролюється.

Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Російські війська у четвер обстріляли чотири громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл 3 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської. Було зафіксовано 18 прильотів – з артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Середино-Будській окупанти вдарили по околиці міста Середина-Буда з артилерії – 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибиті вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарські будівлі та лінія електропередач.

У Новослобідській протягом дня зафіксовано п'ять прильотів із артилерії.

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У Білопольській околиці одного з сіл росіяни обстріляли з самохідної артилерійської установки.

"За повідомленнями військових, оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контролюється. Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

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