Росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині

Російські війська у четвер обстріляли чотири громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл 3 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської. Було зафіксовано 18 прильотів – з артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Середино-Будській окупанти вдарили по околиці міста Середина-Буда з артилерії – 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибиті вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарські будівлі та лінія електропередач.

У Новослобідській протягом дня зафіксовано п'ять прильотів із артилерії.

У Білопольській околиці одного з сіл росіяни обстріляли з самохідної артилерійської установки.

"За повідомленнями військових, оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контролюється. Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.