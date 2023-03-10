Масована ракетна атака росіян 9 березня пришвидшить надання Україні систем ППО, – Офіс президента

Масована ракетна атака російської армії 9 березня пришвидшить надання Україні систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба заявив в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

“Це, звичайно, тільки пришвидшить цей процес, я впевнений. Ми будемо швидше отримувати всі необхідні для нас системи протиповітряної оборони, тому що весь світ бачить, з яким злом нам доводиться боротися кожного дня. Тому я впевнений, що це приводитиме до зворотного результату – на відміну від того, на який очікує російська армія”, – сказав він.

За його словами, масованими повітряними атаками Росія прагне зламати дух українців.

“Але вони ніколи не зможуть цього зробити. Ми боремося за свою землю, життя, домівки”, – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 9 березня вночі і зранку російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет.