Головне за день. Четвер, 9 березня

Наслідки нічної масованої ракетної атаки, наступальні дії ворога на Донбасі, відновлення енергоживлення ЗАЕС, день народження Тараса Шевченка. Яким запам’ятається 379-й день повномасштабної війни.

Унаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України, повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, енергосистема України залишається цілісною, однак в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії. "Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані", – зазначив Шмигаль.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Не припиняє штурму міста Бахмут.

Росія за добу здійснила пуск 84 ракет, 34 ракети вдалося збити, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема використали 8 БпЛА типу "Шахед-136". Половину з них теж збили наші захисники.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 9 березня – в новині.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли Херсон, влучивши зокрема в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини.

Наразі відомо про одну людину, що отримала поранення внаслідок атаки, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

За інформацією Укренерго, ЗАЕС переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою вимкнулася близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів.

Глава Міноборони України Олексій Резніков озвучив результати неформальної зустрічі з міністрами оборони країн-членів Євросоюзу, яка відбулася 7-8 березня у Стокгольмі.

На своїй фейсбук-сторінці Резніков повідомив, що Україна розраховує на прогрес в отриманні засобів для знищення балістичних ракет. Також під час зустрічі відбулися "плідні дискусії щодо зміцнення "танкової коаліції". "Рух по цьому треку постійний", - додав міністр.

Подробиці – в новині.

З нагоди дня народження Тараса Шевченка, який Україна відзначає 9 березня, українські військові прочитали вірш "Заповіт".

Відповідне відео опублікував Мілітарі Медіа Центр. На відео є також пам'ятник Тарасу Шевченку в селищі Бородянка на Київщині, який був розстріляний російськими окупантами, але вистояв.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через пошкодження росіянами Каховської ГЕС водосховище обміліло.

Наразі всі зусилля докладаються для утримання рівня води в Каховському морі, написав він у Telegram.

На нараді з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів він зазначив, що утримання рівня води в морі – це "критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини".

"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", – зазначив Лисак.

Парламентська більшість Грузії відкликала законопроєкт про іноагентів, через який у Тбілісі кілька днів поспіль відбувалися масові протести.

Про відкликання заявили правляча партія "Грузинська мрія" та рух "Сила народу", який цей документ подавав. "Ухвалили рішення відкликати підтриманий нами раніше законопроєкт без будь-яких застережень", – йдеться у заяві.

Її автори додали, що вирішили зробити це заради збереження миру в країні.

Подробиці – в нашій новині.

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