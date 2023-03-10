Завтра почнуть працювати робочі групи з інвентаризації майна Києво-Печерської лаври, - міністр культури

Ткаченко зазначив, що УПЦ МП має залишити всі приміщення, які орендує в Лаврі.

З 11 березня почнуть працювати робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд Києво-Печерської лаври, які має до 29 березня покинути УПЦ МП.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ці робочі групи утворив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

"Договір користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що міністерство відповідним листом підтвердило позицію заповідника розірвати договір з УПЦ МП.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив чоловічому монастирю УПЦ попередження про розірвання договору.

Раніше Міністерство юстиції мало перевірити договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври.