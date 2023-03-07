ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)

В МКІП заявили, що запит не отримували.

Православна церква України зверталася до генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” Олександра Рудника щодо проведення відспівування загиблих військовослужбовців батальйону “Братство” у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це йдеться в офіційному листі за підписом архієпископа Вишгородського Агапія, датованого 6 березня, який є у розпорядженні LB.ua.

Зокрема, у листі йдеться про прохання керівництва військової частини А 3449 повести відспівування у зазначеному храмі 7 березня об 11.00.

Нагадаємо, учора лідер добровольчого батальйону «Братство» Дмитро Корчинський заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко не дозволив відспівати загиблих бійців батальйону в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У Міністерстві культури відкинули це звинувачення, заявивши, що МКІП може не/погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади, а такого звернення станом на 23:50 6 березня до МКІП не надходило.

“МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади. Станом на 23:50 6 березня до МКІП не було звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади. Відповідно до цього жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало”, - йдеться у повідомленні.

Натомість, за словами Корчинського, “на допомогу прийшла Православна Церква України” і організувала відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Йдеться про похорон чотирьох бійців диверсійної групи “Братства”, які загинули наприкінці грудня 2022 року на кордоні з Брянською областю Росії: Максима Михайлова (Непийпива), Юрія Горовця (Святоші), Тараса Карпюка (Тарасія) та Богдана Лягова (Аполлона).