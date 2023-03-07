Окупанти вивозять руду через порт у Маріуполі, – Центр нацспротиву

Її продажем займаються дотичні до ФСБ структури.

Окупанти продовжують викачувати ресурси з тимчасово окупованих територій і вивозять руду через порт у Маріуполі.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Росіяни майже рік тому захопили Запорізький залізорудний комбінат й тепер вивозять руду через порт у Маріуполі”, – зазначено у ЦНС.

Продажем руди займаються дотичні до ФСБ структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр.

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити зерно з окупованих територій до Сирії. Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях – це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.