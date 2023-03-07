Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Ющенко ответил Медведеву, что он разочарован
Ющенко ответил Медведеву, что он разочарован
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вивозять руду через порт у Маріуполі, – Центр нацспротиву

Її продажем займаються дотичні до ФСБ структури.

Окупанти вивозять руду через порт у Маріуполі, – Центр нацспротиву
Фото: informator.ua

Окупанти продовжують викачувати ресурси з тимчасово окупованих територій і вивозять руду через порт у Маріуполі.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Росіяни майже рік тому захопили Запорізький залізорудний комбінат й тепер вивозять руду через порт у Маріуполі”, – зазначено у ЦНС. 

Продажем руди займаються дотичні до ФСБ структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити зерно з окупованих територій до Сирії. Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях – це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також