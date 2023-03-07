США оцінюють українських пілотів щодо можливого навчання на F-16, – CNN

Американці хочуть визначити, скільки їм потрібно часу для опанування роботи на винищувачах.

Американці працюють з українськими пілотами у Сполучених Штатах, щоб визначити, скільки часу потрібно, щоб вони опанували винищувачі F-16.

Про це пише CNN з посиланням на три джерела.

“Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США і перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включно з F-16”, – зазначає видання.

Американський військовий чиновник повідомив репортерам, які подорожували з міністром оборони Ллойдом Остіном на Близький Схід, що українські льотчики перебували в Тусоні (штат Арізона) для “ознайомчого заходу”.

Він назвав його “рутинною діяльністю в рамках нашого діалогу з українськими військовими”. “Ознайомчий захід – це, по суті, обговорення між особовим складом ВПС та спостереження за тим, як діють ВПС США", – сказав чиновник.

Цей захід дозволяє американцям допомогти українським пілотам стати більш ефективними та дати найкращі поради про те, як розвивати власні можливості.

“Пілоти не літатимуть на будь-яких платформах під час цього заходу, але вони використовуватимуть симулятор під час частини свого візиту”, – зазначає джерело.

Чиновник додав, що нової інформації про F-16 для України немає, так само як негайних планів щодо збільшення кількості українських пілотів у США. “Хоча нині немає жодних ознак того, що льотна підготовка ведеться, цей крок припускає, що США не повністю зачинили двері для надання F-16”, – пише CNN.

Водночас один із посадовців повідомив виданню, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такого ж оцінювання.

Оцінку українських пілотів проводить 162-й винищувальний авіаполк Національної гвардії Арізони, який спеціалізується на навчанні польотів на винищувачах F-16. Авіаполк базується у міжнародному аеропорту Тусона, і важливою частиною його місії є навчання міжнародних екіпажів літакам четвертого покоління. Військові підготували пілотів з 25 країн, які зараз експлуатують F-16, авіаполк називає себе “обличчям ВПС США у світі”.

Нагадаємо, раніше "Голос Америки" написав, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах та удосконалення навичок.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країна може отримати винищувачі в межах міжнародної коаліції, як було із сучасними танками.

У січні українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16.