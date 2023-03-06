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У Генічеську окупанти привласнили дитячий оздоровчий центр Конгресу мусульман України

Поки невідомо, чи планують окупанти щось розмістити в оздоровчому комплексі.

У Генічеську окупанти привласнили дитячий оздоровчий центр Конгресу мусульман України
Фото: Саід Ісмагілов

В тимчасово окупованому росіянами Генічеську окупанти привласнили будівлю дитячого оздоровчого центру, котрий належить Конгресу мусульман України.

Про це повідомив парамедик та колишній муфтій духовного управління мусульман України Саід Ісмагілов.

“Наразі невідомо, це лише пограбування, чи в оздоровчому комплексі планують щось розмістити. Якщо там зроблять казарми або склад боєприпасів, я дам точні координати для бавовни від HIMARS”, - написав Ісмагілов.

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Він уточнив, що за свідченнями очевидців окупанти почали вивозити майно, меблі, та техніку. Окупанти навіть почали викопувати кущі посадженого у дворі ялівцю.

Нагадаємо, у Луганській області російські окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ – потрапити у місто можна тільки за наявності реєстрації і документів російського зразка.

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