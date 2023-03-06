Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

За день було зафіксовано 59 прильотів.

Протягом дня 6 березня російські окупаційні війська обстріляли Есманську, Шалигинську, Білопільську, Краснопільську та Новослобідську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що за день було зафіксовано 59 прильотів з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА.

Зокрема, по Шалигинській громаді били із САУ, зафіксовано прильотів по с. Старикове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок.

На подвір’я двоповерхового будинку у с. Грабовське Краснопільської громади два ворожих БПЛА квадрокоптерного типу скинули 17 боєприпасів типу ВОГ. В результаті вибуху вибило шибки в двоповерховому будинку та пошкоджені два транспортні засоби.

Есманську та Новослобідську громади обстріляли, ймовірно, з мінометів 120 мм. Зафіксовано 3 та 8 прильотів відповідно.

Також із міномету обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано 18 прильотів.

Нагадаємо, російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.