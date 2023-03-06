Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні та дискредитувати перед партнерами як отримувача зброї, - Міноборони

За словами заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, щоб не ставати жертвою навіювань Росії, потрібно "критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала дві цілі російської інформаційної зброї.

У своєму телеграм-каналі Маляр зазначила, що РФ хоче дискредитувати нашу державу як отримувача зброї, а також зірвати мобілізацію та процес укладення контрактів на службу.

"Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, - це те чого ворог найбільше боїться. Якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга - на українського", - пояснила заступниця глави Міноборони.

За словами Маляр, щоб не ставати жертвою навіювань Росії, потрібно "критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел", перевіряти її достовірність та "задавати собі питання - "яка мета поширення такої інформації".

Нагадаємо, днями у Росії розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння Пентагону” і що “Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу".

Також у Міноборони перелічили фейки, які поширює РФ щодо ситуації довкола Бахмута.