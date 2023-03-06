«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні та дискредитувати перед партнерами як отримувача зброї, - Міноборони

За словами заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, щоб не ставати жертвою навіювань Росії, потрібно "критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел".

Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні та дискредитувати перед партнерами як отримувача зброї, - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала дві цілі російської інформаційної зброї.

У своєму телеграм-каналі Маляр зазначила, що РФ хоче дискредитувати нашу державу як отримувача зброї, а також зірвати мобілізацію та процес укладення контрактів на службу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, - це те чого ворог найбільше боїться. Якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга - на українського", - пояснила заступниця глави Міноборони.

За словами Маляр, щоб не ставати жертвою навіювань Росії, потрібно "критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел", перевіряти її достовірність та "задавати собі питання - "яка мета поширення такої інформації".

Нагадаємо, днями у Росії розповсюдили фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння Пентагону” і що “Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу".

Також у Міноборони перелічили фейки, які поширює РФ щодо ситуації довкола Бахмута.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також