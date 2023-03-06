Упродовж доби росіяни завдали по Україні п'ять ракетних і 42 авіаудари, били також "шахедами", - Генштаб

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 42 авіаційних та 5 ракетних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рашисти використали 11 БпЛА типу "Шахед-136", 9 з яких вдалося збити. Також загарбники здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах.

Основні зусилля росармія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

За даними українського командування, ситуація на фронті станом на 18.00 6 березня така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області;

, , та оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області; на Куп’янському та Лиманському росіяни намагаються прорвати оборону наших військ. Загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області;

та росіяни намагаються прорвати оборону наших військ. Загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області; на Бахмутському окупанти, не рахуючись із втратами, не припиняють штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вели наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області;

окупанти, не рахуючись із втратами, не припиняють штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вели наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському вороги здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області;

та вороги здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, напередодні Росія обстріляла девʼять областей України. Постраждали Чернігівська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Донецька, Миколаївська та Херсонська.

Російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.