На сьогодні вдалося повернути в Україну 307 українських дітей, викрадених росіянами.

Хлопчика Сашка, який перебував на окупованій Росією території, повернули бабусі після її звернення в Офіс Омбудсмена.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні!", - написав Лубінець.

За даними Національного інформаційного бюро, на сьогодні вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Україні загинули 464 дитини, понад 930 дітей поранені.