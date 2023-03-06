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В Україну з окупованих територій вдалося повернути восьмирічного хлопчика, - Лубінець

На сьогодні вдалося повернути в Україну 307 українських дітей, викрадених росіянами. 

В Україну з окупованих територій вдалося повернути восьмирічного хлопчика, - Лубінець
Фото: Омбудсман

Хлопчика Сашка, який перебував на окупованій Росією території, повернули бабусі після її звернення в Офіс Омбудсмена.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наприкінці лютого в Офіс Уповноваженого з прав людини надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території. За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні!", - написав Лубінець.

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За даними Національного інформаційного бюро, на сьогодні вдалося повернути в Україну 307 українських дітей. 

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Україні загинули 464 дитини, понад 930 дітей поранені.

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