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Росіяни вбили під час повномасштабної війни 464 дитини

5 березня на Херсонщині загинули двоє дітей.

Росіяни вбили під час повномасштабної війни 464 дитини
Фото: Центр нацспротиву

Внаслідок російської агресії в Україні загинули 464 дитини, понад 930 дітей поранені.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 6 березня 2023 року більше ніж 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура зазначає, що дані не остаточні, робота з їх встановлення триває.

«5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами 7 та 15 років. Усі загинули», – додає відомство.

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Нагадаємо, що армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області. Через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини, жінка та двоє дітей.

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