На Донеччині за добу загинула одна людина – у Бахмуті.

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Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 6 березня російські військові завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки зруйнована школа, люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку одна людина поранена у Вугледарі, під обстрілами околиці громади.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді зі “Смерчів” обстріляне Дачне – пошкоджено чотири двоквартирні і шість приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури. В Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста. Без жертв.

На Горлівському напрямку одна людина загинула і троє поранено у Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Пошкоджено три будинки у Васюківці Соледарської громади та два будинки у Часовому Яру.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської громади пошкоджені та зруйновані щонайменше 10 будинків. Також пошкоджені будинки на трьох вулицях у Сіверську. Ще один будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, наприкінці лютого Краматорськ потрапив під ракетний обстріл окупантів. Одна людина отримала поранення.