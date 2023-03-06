ЗСУ знищили ще 650 окупантів і дев’ять танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати росіян з початку широкомасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 153 770 осіб. Протягом неділі 5 січня українські військові ліквідували близько 650 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 423 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 703 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 250 (+2) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 234 (+2).
Нагадаємо, РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.