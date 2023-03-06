ЗСУ знищили ще 650 окупантів і дев’ять танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За добу українські військові відбили 95 атак росіян на п’яти напрямках.

Втрати росіян з початку широкомасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 153 770 осіб. Протягом неділі 5 січня українські військові ліквідували близько 650 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 423 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 703 (+11) од,

артилерійських систем – 2 433 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 250 (+2) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 234 (+2).

Нагадаємо, РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.