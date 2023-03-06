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ЗСУ знищили ще 650 окупантів і дев’ять танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За добу українські військові відбили 95 атак росіян на п’яти напрямках.

ЗСУ знищили ще 650 окупантів і дев’ять танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Фото: скрин відео

Втрати росіян з початку широкомасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 153 770 осіб. Протягом неділі 5 січня українські військові ліквідували близько 650 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 703 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 250 (+2) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 234 (+2).

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Нагадаємо, РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

 

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