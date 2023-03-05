ЗСУ знищили дві військові бази загарбників у Мелітополі, - Федоров

Сьогодні ввечері в окупованому росіянами Мелітополі пролунало два потужних вибухи на військових базах окупантів.
Про це в ефірі телемарафону новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.
"Два потужних вибухи чули у північних районах міста. Вже є інформація, що знищено два об'єкти, де були розташовані рашисти", - сказав Федоров.
За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів. Точні цифри та повну інформацію надасть Генштаб.
Нагадаємо, що 1 березня сталися вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Пологах.