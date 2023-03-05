ЗСУ знищили дві військові бази загарбників у Мелітополі, - Федоров

Сьогодні ввечері в окупованому росіянами Мелітополі пролунало два потужних вибухи на військових базах окупантів.

Про це в ефірі телемарафону новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Два потужних вибухи чули у північних районах міста. Вже є інформація, що знищено два об'єкти, де були розташовані рашисти", - сказав Федоров.

За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів. Точні цифри та повну інформацію надасть Генштаб.

Нагадаємо, що 1 березня сталися вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Пологах.