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ЗСУ знищили дві військові бази загарбників у Мелітополі, - Федоров

Повну інформацію про втрати окупантів надасть Генштаб.

ЗСУ знищили дві військові бази загарбників у Мелітополі, - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров

Сьогодні ввечері в окупованому росіянами Мелітополі пролунало два потужних вибухи на військових базах окупантів.

Про це в ефірі телемарафону новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Два потужних вибухи чули у північних районах міста. Вже є інформація, що знищено два об'єкти, де були розташовані рашисти", - сказав Федоров.

За попередньою інформацією, загинули сотні ворожих солдатів. Точні цифри та повну інформацію надасть Генштаб.

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Нагадаємо, що 1 березня сталися вибухи у тимчасово окупованих Мелітополі та Пологах.

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