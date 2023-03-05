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Для повного розмінування України знадобиться до 70 років, - міністерка економіки

Для синхронізації та координації зусиль необхідно створити аналог оборонного "Рамштайну".

Для повного розмінування України знадобиться до 70 років, - міністерка економіки
Фото: EPA/UPG

Україні потрібен аналог "Рамштайну" для здійснення розмінування території, зважаючи на масштаби забруднення.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон.

Співрозмовники обговорили питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу. Свириденко зазначила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.

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Ще однією важливою темою обговорення було розмінування території України. Свириденко звернула увагу, що, зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років.

"Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів - фінансова, технологічна, організаційна. На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування територій необхідно створити аналог оборонного “Рамштайну”", - сказала вона. 

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що війна зробила непридатними для використання 5 млн гектарів земель в Україні.

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