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Евакуація з Бахмута скоротилася, - заступник мера

Зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день.

Евакуація з Бахмута скоротилася, - заступник мера
Фото: Олександр Ратушняк

Станом на сьогодні у Бахмуті ще залишаються близько 4500 мирних жителів. Евакуація сильно скоротилася.

Про це заявив заступник мера Бахмута Олександр Марченко, інформує CNN.

За його словами, зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день. При цьому на піку евакуації місто залишали до 600 людей.

"Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити", - розповів Марченко.

Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати". Також чиновник розповів, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російське командування з метою економії боєприпасів продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут. 

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