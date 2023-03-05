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Росіяни використовують п'ять сценаріїв викрадення українських дітей, - уповноважена президента

На сьогодні вдалося повернути лише 307 дітей з 16 тисяч викрадених за офіційними даними.

Росіяни використовують п'ять сценаріїв викрадення українських дітей, - уповноважена президента
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни здебільшого використовують п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ.

Про це розповіла радниця-уповноважена Президента з прав дитини Дарія Герасимчук під час виступу на міжнародній конференції у Львові, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні. Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - сказала вона.

Зокрема, дітей переміщують після вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів. Також були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах, зазначила Герасимчук.

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч",- зазначила вона.

Уповноважена наголосила, що "потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей".

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Нагадаємо, що Європейська комісія та Польща представлять ініціативу з пошуку українських дітей, викрадених російськими військовими.

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