На Київщині відбулися перші військові навчання для капеланів

У Київській області відбулися спеціальні навчання для священнослужителів – військових капеланів. Вони не можуть брати до рук зброю, однак мають знати загальноармійські поняття, тактичну медицину і види озброєнь.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Майже рік як в Україні діє закон про військових капеланів, а тепер перша група військових капеланів проходить спеціальні навчання, в умовах, наближених до бойових.

Навчання відбулися на полігоні у Київській області. Оскільки капелани не мають права стріляти, вони вивчають загальноармійські поняття, виконання офіцерських обов’язків, тактичну медицину і види озброєнь.

“Завдання капелана – підтримати дух воїна під час бою, до бою і після. Бути з ним поруч і допомагати йому всіляко”, – каже протиієрей православної церкви України Констянтин Холодов.

Для більшості військових священнослужителів такі навчання – формальність, адже на війні дехто від 2014 року. Донедавна капелани працювали при бойових підрозділах як цивільні, бо їх діяльність ніяк не була унормована законодавчо. З травня минулого року окрім божої обітниці священики мають військову присягу і соціальні гарантії.

“Ми кардинально змінили наш підхід до служби військового капеланства. Зараз ми перейшли повністю на стандарти НАТО. Тобто військовий капелан – є офіцером служби. Підписує контракт, і він в однострої з рештою військовослужбовців. Весь рівень соціального захисту, як до військовослужбовця. Наразі в нас йде процес переформатування”, – каже керівник військового капеланства ЗСУ Олексій Терещук.

Випуск капеланського курсу – 30 військових священиків. Вони вже мають офіцерські звання та служать в своїх частинах і підрозділах і лише між тим проходять підготовку. Вже незабаром такі військові капелани мають бути в усі бойових підрозділах Збройних сили, Нацгвардії та прикордонників.

Нагадаємо, у Волновасі на Донеччині від рук російських військових загинув капелан Православної церкви України ігумен Платон (Моргунов).