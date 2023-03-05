На Кремінній окупанти зосередили всі зусилля, - Гайдай

Кремінна та Білогорівка залишаються найбільш "гарячими" точками Луганського напрямку.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація в нас залишається по всіх напрямках достатньо складною, але контрольованою. Найважчі ділянки сьогодні - це Кремінна та Білогорівка. На Кремінній там взагалі зосередили всі зусилля. Російсько-окупаційні війська намагаються все ж таки продавити наших захисників, отримати там певний якийсь успіх, тому вони постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти. Тобто там наступи до трьох рот піхоти", - розповів він.

Крім того, за його словами, Білогорівка постійно обстрілюється. Але там, так само ЗСУ "відбивають хвилі наступу".

"Тобто ситуація достатньо складна, але все ж таки ніяких проривів немає, зараз ситуація постійно контрольована", - сказав Гайдай.

За даними Генштабу, у Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки, успіху не мав.