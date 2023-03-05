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Ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині: пошкоджений транспортний об’єкт, загинув чоловік

Зруйновані будинки, постраждали будівлі освітнього закладу і пологовий будинок.

Ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині: пошкоджений транспортний об’єкт, загинув чоловік
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Ворог продовжує обстріли мирного населення прикордонних районів Харківщини. У суботу 4 січня під вогнем окупантів були населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Вчора після 23:00 внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 37 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, на Харківщині колаборантку засудили до 10 років тюрми. 

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